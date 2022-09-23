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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 крейцеров 1819 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 6 крейцеров 1819 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1819 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,2 - 2,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1819
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1819 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1819 S на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2022
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2022
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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