Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
1 пфенниг 1819 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1 - 1,4 гр
- Диаметр17,6 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1819
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1819 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
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