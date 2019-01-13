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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 пфенниг 1819 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1819 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1819 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1 - 1,4 гр
  • Диаметр17,6 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1819
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 пфенниг 1819 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1819 на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьXF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1819 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1819 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 пфенниг 1819 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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