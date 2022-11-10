Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
20 крейцеров 1819 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1819
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1819 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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