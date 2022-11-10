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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1819 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1819 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1819 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1819
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1819 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2804 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1819 S на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1819 S на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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