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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1825 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 3 крейцера 1825 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1825 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1825
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1825 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2879 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 63 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1825 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 сентября 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата23 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1825 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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