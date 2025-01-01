flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1825
Средняя цена5900 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1825 S
Средняя цена230 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825 SH.S.C.S.
Средняя цена150 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825 SH.S.C.S.
Средняя цена60 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1825 S
Средняя цена50 $
Продажи
03

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1825
Средняя цена
Продажи
02
Категория
Год
Поиск