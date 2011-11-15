Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
6 крейцеров 1825 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.S.
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,305)
- Вес2,2 - 2,7 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,500
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал6 крейцеров
- Год1825
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1825 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1792 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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