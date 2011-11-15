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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 крейцеров 1825 года S. H.S.C.S. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.S.

Аверс монеты - 6 крейцеров 1825 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1825 года S H.S.C.S. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,2 - 2,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1825
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1825 года со знаком S. H.S.C.S.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1792 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе Inasta - 20 февраля 2025
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе Inasta - 20 февраля 2025
ПродавецInasta
Дата20 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
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Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе WAG - 8 декабря 2013
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1825 S на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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