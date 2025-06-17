Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
20 крейцеров 1825 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,063
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал20 крейцеров
- Год1825
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2924 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2018.
Сохранность
Где продать?
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