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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1825 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,063

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1825
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2924 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2018.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Künker - 20 сентября 2018
ПродавецKünker
Дата20 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2018
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе HIRSCH - 17 февраля 2017
ПродавецHIRSCH
Дата17 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Teutoburger - 10 сентября 2016
ПродавецTeutoburger
Дата10 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Künker - 30 октября 2014
ПродавецKünker
Дата30 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Emporium Hamburg - 5 апреля 2013
ПродавецEmporium Hamburg
Дата5 апреля 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Frühwald - 27 октября 2012
ПродавецFrühwald
Дата27 октября 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Frühwald - 12 ноября 2011
ПродавецFrühwald
Дата12 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Künker - 13 марта 2002
ПродавецKünker
Дата13 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1825 S на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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