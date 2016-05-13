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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Талер 1825 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1825 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1825 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,871)
  • Вес29,375 гр
  • Чистого серебра (0,8226 oz) 25,5856 гр
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,002

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1825
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
3638 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
12110 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2017
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - 9 октября 2015
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 октября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 17 июня 2013
ПродавецKünker
Дата17 июня 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 16 марта 2011
ПродавецKünker
Дата16 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1825 на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьXF
Цена
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