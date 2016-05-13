Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Талер 1825 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,871)
- Вес29,375 гр
- Чистого серебра (0,8226 oz) 25,5856 гр
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,002
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1825
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11000 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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