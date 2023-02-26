flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 крейцер 1825 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 1 крейцер 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1825
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 1 крейцер 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5579 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 55 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1825 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1825 S на аукционе WAG - 9 июня 2013
ПродавецWAG
Дата9 июня 2013
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 1 крейцер 1825 S на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1825 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы