Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
3 крейцера 1817 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Разновидность:H.S.C.
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,243)
- Вес1,503 гр
- Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- Номинал3 крейцера
- Год1817
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1817 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
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