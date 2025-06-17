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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

3 крейцера 1817 года S. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 3 крейцера 1817 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 3 крейцера 1817 года S H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,243)
  • Вес1,503 гр
  • Чистого серебра (0,0117 oz) 0,3652 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал3 крейцера
  • Год1817
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 3 крейцера 1817 года со знаком S. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе HIRSCH - 22 сентября 2023
ПродавецHIRSCH
Дата22 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе HIRSCH - 16 февраля 2023
ПродавецHIRSCH
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 3 крейцера 1817 S на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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