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Саксен-Кобург-Заальфельд
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1807-1826
1807-1826
Эрнст I
1807-1826
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1817
Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1817 года
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Талер 1817
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
24
Талер 1817
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
150
6 крейцеров 1817 S
H.S.C.
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 крейцера 1817 S
H.S.C.
Средняя цена
190 $
Продажи
0
7
1 крейцер 1817
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1817
Средняя цена
70 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1817
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1817
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
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