flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

1 крейцер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,125)
  • Вес0,799 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,0999 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 крейцер
  • Год1817
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1817 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы