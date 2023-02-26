Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Геллер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,7 - 0,8 гр
- Диаметр15,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалГеллер
- Год1817
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1817 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5572 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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