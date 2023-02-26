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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Геллер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Геллер 1817 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Геллер 1817 года - цена монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,7 - 0,8 гр
  • Диаметр15,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалГеллер
  • Год1817
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Геллер 1817 года. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5572 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1817 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Геллер 1817 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
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