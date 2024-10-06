Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Талер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,083
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1817
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (150)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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123...8
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