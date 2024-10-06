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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Талер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,083

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1817
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (150)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1158 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2700 EUR. Торги состоялись 6 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
2170 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
682 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Künker - 22 марта 2024
ПродавецKünker
Дата22 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Via - 25 мая 2023
ПродавецVia
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Frühwald - 18 марта 2023
ПродавецFrühwald
Дата18 марта 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Frühwald - 26 ноября 2022
ПродавецFrühwald
Дата26 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Via - 30 сентября 2022
ПродавецVia
Дата30 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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