Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826
Талер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,083
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
- ПериодЭрнст I
- НоминалТалер
- Год1817
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6012 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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