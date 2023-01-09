flag
Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Талер 1817 года (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,083

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • НоминалТалер
  • Год1817
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 31099 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6012 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
2796 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Stack's - 15 января 2023
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Stack's - 15 января 2023
ПродавецStack's
Дата15 января 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Sedwick - 29 мая 2020
ПродавецSedwick
Дата29 мая 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Stack's - 12 января 2019
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Stack's - 12 января 2019
ПродавецStack's
Дата12 января 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Gärtner - 10 февраля 2017
ПродавецGärtner
Дата10 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2016
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе HIRSCH - 8 мая 2015
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2015
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2014
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Busso Peus - 1 ноября 2013
ПродавецBusso Peus
Дата1 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 16 мая 2012
ПродавецGrün
Дата16 мая 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Заальфельд Талер 1817 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ЗаальфельдКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1817 годаВсе Саксен-Кобург-Заальфельдские монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские серебряные монетыСаксен-Кобург-Заальфельдские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы