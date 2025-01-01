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1858
Монеты Ольденбурга 1858 года
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Серебряные монеты
Талер 1858 B
Средняя цена
380 $
Продажи
0
56
2 1/2 серебряных гроша 1858 B
Средняя цена
60 $
Продажи
0
9
2 1/2 серебряных гроша 1858 B Биркенфельд
Средняя цена
210 $
Продажи
0
13
1 серебряный грош 1858 B Биркенфельд
Средняя цена
180 $
Продажи
0
14
Грош 1858 B
Средняя цена
45 $
Продажи
0
10
Грош 1858 B
Средняя цена
45 $
Продажи
0
14
1/2 серебряных гроша 1858 B Биркенфельд
Средняя цена
130 $
Продажи
0
22
Медные монеты
3 пфеннига 1858 B Биркенфельд
Средняя цена
190 $
Продажи
0
11
3 шварена 1858 B
Средняя цена
30 $
Продажи
0
6
2 пфеннига 1858 B Биркенфельд
Средняя цена
140 $
Продажи
0
8
1 шварен 1858 B
Средняя цена
15 $
Продажи
0
4
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