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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 B
Средняя цена380 $
Продажи
056
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1858 B
Средняя цена60 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1858 B Биркенфельд
Средняя цена210 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858 B Биркенфельд
Средняя цена180 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
Грош 1858 B
Средняя цена45 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
Грош 1858 B
Средняя цена45 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1858 B Биркенфельд
Средняя цена130 $
Продажи
022

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1858 B Биркенфельд
Средняя цена190 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
3 шварена 1858 B
Средняя цена30 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1858 B Биркенфельд
Средняя цена140 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 шварен 1858 B
Средняя цена15 $
Продажи
04
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