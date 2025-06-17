ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
2 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC600,120
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал2 1/2 серебряных гроша
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4354 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 240 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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