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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

2 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC600,120

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал2 1/2 серебряных гроша
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4354 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 240 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьAU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 180 CZK
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьUNC
Цена
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