flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 36579 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Stephen Album - 27 сентября 2020
ПродавецStephen Album
Дата27 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Stephen Album - 18 мая 2017
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 18 января 2017
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 18 января 2017
ПродавецHeritage
Дата18 января 2017
СохранностьPF66 CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 27 сентября 2015
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 27 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата27 сентября 2015
СохранностьVF20 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 2 марта 2014
ПродавецWAG
Дата2 марта 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2011
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Николауса Фридриха ПетраМонеты Ольденбурга 1858 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские серебряные монетыольденбургские монеты номиналом 1/2 серебряных грошаНумизматические аукционы