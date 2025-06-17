ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 36579 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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