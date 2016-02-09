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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC36,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал2 1/2 серебряных гроша
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьAU
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Soler y Llach - 7 июля 2017
ПродавецSoler y Llach
Дата7 июля 2017
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе HERVERA - 6 июля 2017
ПродавецHERVERA
Дата6 июля 2017
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Sonntag - 3 июня 2014
ПродавецSonntag
Дата3 июня 2014
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 2 1/2 серебряных гроша 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьAU
Цена
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