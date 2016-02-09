ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC36,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал2 1/2 серебряных гроша
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1541 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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