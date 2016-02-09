flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 2 пфеннига 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 2 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 2 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,564 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 2 пфеннига 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1545 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Zöttl - 20 ноября 2021
ПродавецZöttl
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 4 июня 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата4 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Frühwald - 17 июня 2018
ПродавецFrühwald
Дата17 июня 2018
СохранностьXF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 2 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Николауса Фридриха ПетраМонеты Ольденбурга 1858 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские медные монетыольденбургские монеты номиналом 2 пфеннигаНумизматические аукционы