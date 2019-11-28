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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 шварена 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 шварена 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 шварена 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC372,120

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 шварена
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 64401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 28 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе COINSTORE - 1 июня 2025
ПродавецCOINSTORE
Дата1 июня 2025
СохранностьMS62 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
ПродавецKM NUMIS
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе Ars Time - 24 июня 2014
ПродавецArs Time
Дата24 июня 2014
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 шварена 1858 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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