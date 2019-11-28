ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
3 шварена 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,846 гр
- Диаметр21,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC372,120
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 шварена
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 шварена 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 64401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 28 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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