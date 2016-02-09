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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,846 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1544 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Russiancoin - 11 февраля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 февраля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 440 RUB
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 14 января 2018
ПродавецWAG
Дата14 января 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 12 марта 2009
ПродавецKünker
Дата12 марта 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 пфеннига 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьUNC
Цена
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