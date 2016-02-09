ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,846 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 пфеннига
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 3 пфеннига 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1544 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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