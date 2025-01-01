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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Медные монеты 3 пфеннига Николауса Фридриха Петра - Ольденбург

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3 пфеннига 1858 Биркенфельд

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1858B72,000011
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