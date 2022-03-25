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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1858 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

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Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,282 гр
  • Диаметр16,28 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,083,540

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1858 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе Rare Coins - 10 февраля 2024
ПродавецRare Coins
Дата10 февраля 2024
СохранностьUNC
Цена
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Ольденбург 1 шварен 1858 B на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

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