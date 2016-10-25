flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC720,150

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 5426 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 25 октября 2016.

Сохранность
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
ПродавецKM NUMIS
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Empire - 4 февраля 2022
ПродавецEmpire
Дата4 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Künker - 25 февраля 2021
ПродавецKünker
Дата25 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Westfälische - 24 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Грош 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Николауса Фридриха ПетраМонеты Ольденбурга 1858 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские серебряные монетыольденбургские монеты номиналом ГрошНумизматические аукционы