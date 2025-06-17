ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Талер 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,800
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалТалер
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 950 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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