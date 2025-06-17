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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Талер 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Талер 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Талер 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,800

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалТалер
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1325 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 950 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS62
Цена
846 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 6 октября 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rhenumis - 12 сентября 2024
ПродавецRhenumis
Дата12 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьMS62
Цена
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата16 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьMS62
Цена
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 27 марта 2022
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата27 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Stack's - 22 февраля 2022
Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Stack's - 22 февраля 2022
ПродавецStack's
Дата22 февраля 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Busso Peus - 4 ноября 2021
ПродавецBusso Peus
Дата4 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 25 февраля 2021
ПродавецKünker
Дата25 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1858 B на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьXF
Цена
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