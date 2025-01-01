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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты Талер Николауса Фридриха Петра - Ольденбург

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Талер 1858-1866

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1858B16,8000561860B46,74501731866B72,0402430
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