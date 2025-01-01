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Николаус Фридрих Петер
Талер
Серебряные монеты Талер Николауса Фридриха Петра - Ольденбург
Талер 1858-1866
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1858
B
16,800
0
56
1860
B
46,745
0
173
1866
B
72,040
2
430
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