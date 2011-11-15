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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Талер 1860 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Талер 1860 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC46,745

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалТалер
  • Год1860
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (173)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьPL62 ННР
Цена
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе WCN - 7 ноября 2024
ПродавецWCN
Дата7 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе ANTIUM AURUM - 22 мая 2024
ПродавецANTIUM AURUM
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Ольденбург Талер 1860 B на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Russiancoin - 25 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата25 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
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Ольденбург Талер 1860 B на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьPL62 ННР
Цена

Где продать?

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