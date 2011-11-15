ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Талер 1860 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC46,745
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалТалер
- Год1860
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1860 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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