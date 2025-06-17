ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Талер 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,040
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалТалер
- Год1866
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (428)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата19 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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123...21
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