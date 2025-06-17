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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Талер 1866 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,040

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалТалер
  • Год1866
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (428)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 1000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе CoinsNB - 31 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата31 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе WCN - 13 марта 2025
ПродавецWCN
Дата13 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 19 февраля 2025
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата19 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе WCN - 30 января 2025
ПродавецWCN
Дата30 января 2025
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе WCN - 19 декабря 2024
ПродавецWCN
Дата19 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
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Где купить?
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS63 NGC
К аукциону
Ольденбург Талер 1866 B на аукционе Solidus Numismatik - 24 июня 2025
ПродавецSolidus Numismatik
Дата24 июня 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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