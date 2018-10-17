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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4365 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 460 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьPF67 CAMEO PCGS
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 13 февраля 2014
ПродавецKünker
Дата13 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Höhn - 7 декабря 2013
ПродавецHöhn
Дата7 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Höhn - 14 сентября 2013
ПродавецHöhn
Дата14 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
******
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 12 июля 2012
Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Heritage - 12 июля 2012
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 1 серебряный грош 1858 B (Биркенфельд) на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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