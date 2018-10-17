ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 серебряный грош
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Биркенфельд 1 серебряный грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 4365 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 460 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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