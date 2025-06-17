ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
Грош 1858 года B "Тип 1858-1869" (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Numismatik Zöttl
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,080,270
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- НоминалГрош
- Год1858
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 33047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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