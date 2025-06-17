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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Грош 1858 года B "Тип 1858-1869" (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - Грош 1858 года B "Тип 1858-1869" - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - Грош 1858 года B "Тип 1858-1869" - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,080,270

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • НоминалГрош
  • Год1858
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты Грош 1858 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 33047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Numismática Leilões - 27 ноября 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата27 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Zöttl - 22 января 2023
ПродавецZöttl
Дата22 января 2023
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Zöttl - 19 марта 2022
ПродавецZöttl
Дата19 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьPF63 NGC
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург Грош 1858 B на аукционе Künker - 23 июня 2004
ПродавецKünker
Дата23 июня 2004
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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