Каталог монет Карла Иоахима (1804-1804)
Всего добавлено монет: 6
Каталог монетКарл Иоахим1804-1804
Год монеты
Монеты Карла Иоахима с ценами и описанием
ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Silver$800-018
Furstenberg, Karl Joachim
20 Kreuzer 1804 W
Silver$330-09
Furstenberg, Karl Joachim
3 Kreuzer 1804 W
Silver$400-011
Furstenberg, Karl Joachim
6 Kreuzer 1804 W
Silver$3,700-039
Furstenberg, Karl Joachim
Thaler 1804 C.H.
Copper$200-011
Furstenberg, Karl Joachim
Kreuzer 1804 W
Silver$270-144
Furstenberg, Karl Joachim
10 Kreuzer 1804 W
