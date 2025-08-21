20 крейцеров 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,583)
- Вес6,682 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
- Диаметр28 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3,010
Описание
- СтранаФюрстенберг
- ПериодКарл Иоахим
- Номинал20 крейцеров
- Год1804
- ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
- Монетный дворШтутгарт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 20 крейцеров 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 20 крейцеров 1804 года W?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 20 крейцеров 1804 года с буквами W составляет 800 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 крейцеров 1804 года с буквами W?
Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 20 крейцеров 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 крейцеров 1804 года со знаком W?
Для продажи 20 крейцеров 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.