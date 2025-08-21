flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

20 крейцеров 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - 20 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,010

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:800 USD
График аукционных продаж 20 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 20 крейцеров 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 1364 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 325 CHF
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьVF
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 380 CHF
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Sonntag - 31 мая 2022
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Münzen Gut-Lynt - 28 марта 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата28 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 26 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Gorny & Mosch - 22 октября 2010
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 октября 2010
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2007
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2007
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 20 крейцеров 1804 W на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 20 крейцеров 1804 года W?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 20 крейцеров 1804 года с буквами W составляет 800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 крейцеров 1804 года с буквами W?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 20 крейцеров 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 крейцеров 1804 года со знаком W?

Для продажи 20 крейцеров 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

