Фюрстенберг
Период:
1804-1804
1804-1804
Карл Иоахим
1804-1804
Фюрстенберг
1804
Монеты Фюрстенберга 1804 года
Серебряные монеты
Талер 1804 C.H.
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
39
20 крейцеров 1804 W
Средняя цена
800 $
Продажи
0
18
10 крейцеров 1804 W
Средняя цена
270 $
Продажи
1
44
6 крейцеров 1804 W
Средняя цена
400 $
Продажи
0
11
3 крейцера 1804 W
Средняя цена
330 $
Продажи
0
9
Медные монеты
1 крейцер 1804 W
Средняя цена
200 $
Продажи
0
11
