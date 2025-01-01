flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

Монеты Фюрстенберга 1804 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1804 C.H.
Средняя цена3700 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1804 W
Средняя цена800 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1804 W
Средняя цена270 $
Продажи
144
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1804 W
Средняя цена400 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
3 крейцера 1804 W
Средняя цена330 $
Продажи
09

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1804 W
Средняя цена200 $
Продажи
011
