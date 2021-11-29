1 крейцер 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Сколько стоит медная монета Карла Иоахима 1 крейцер 1804 года W? По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W составляет 200 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1804 года с буквами W? Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.