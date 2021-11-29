flag
1 крейцер 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - 1 крейцер 1804 года W - цена монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - 1 крейцер 1804 года W - цена монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес5,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC39,600

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • Номинал1 крейцер
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:200 USD
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 1 крейцер 1804 года со знаком W. Это медная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе CNG - 3 января 2024
ПродавецCNG
Дата3 января 2024
СохранностьAU
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Numismatica Ferrarese - 27 декабря 2020
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата27 декабря 2020
СохранностьF
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе HIRSCH - 22 ноября 2020
ПродавецHIRSCH
Дата22 ноября 2020
СохранностьVF
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Sonntag - 27 ноября 2018
ПродавецSonntag
Дата27 ноября 2018
СохранностьAU
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Sonntag - 27 ноября 2018
ПродавецSonntag
Дата27 ноября 2018
СохранностьVF
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Westfälische - 14 февраля 2012
ПродавецWestfälische
Дата14 февраля 2012
СохранностьAU
Фюрстенберг 1 крейцер 1804 W на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Сколько стоит медная монета Карла Иоахима 1 крейцер 1804 года W?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W составляет 200 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1804 года с буквами W?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крейцер 1804 года со знаком W?

Для продажи 1 крейцер 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

