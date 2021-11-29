1 крейцер 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес5,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC39,600
Описание
- СтранаФюрстенберг
- ПериодКарл Иоахим
- Номинал1 крейцер
- Год1804
- ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
- Монетный дворШтутгарт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 1 крейцер 1804 года со знаком W. Это медная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.
Сколько стоит медная монета Карла Иоахима 1 крейцер 1804 года W?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W составляет 200 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1804 года с буквами W?
Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 1 крейцер 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крейцер 1804 года со знаком W?
Для продажи 1 крейцер 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.