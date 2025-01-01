flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

Медные монеты 1 крейцер Карла Иоахима - Фюрстенберг

type-coin
type-coin

1 крейцер 1804

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1804W39,600011
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФюрстенбергаКаталог монет Карла ИоахимаВсе фюрстенбергские монетыфюрстенбергские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы