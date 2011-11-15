flag
6 крейцеров 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - 6 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0263 oz) 0,8192 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,720

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:400 USD
График аукционных продаж 6 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим
Цены на аукционах (11)

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 6 крейцеров 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 140 CHF
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Sonntag - 30 ноября 2021
ПродавецSonntag
Дата30 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 9 октября 2013
ПродавецKünker
Дата9 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Gorny & Mosch - 22 октября 2010
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 октября 2010
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 6 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 6 октября 2008
ПродавецKünker
Дата6 октября 2008
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 6 крейцеров 1804 года W?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 крейцеров 1804 года с буквами W составляет 400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 крейцеров 1804 года с буквами W?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 6 крейцеров 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 крейцеров 1804 года со знаком W?

Для продажи 6 крейцеров 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

