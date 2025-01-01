Каталог
Фюрстенберг
Период:
1804-1804
1804-1804
Карл Иоахим
1804-1804
Главная
Каталог
Цена монет Фюрстенберга
Карл Иоахим
6 крейцеров
Серебряные монеты 6 крейцеров Карла Иоахима - Фюрстенберг
6 крейцеров 1804
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1804
W
6,720
0
11
