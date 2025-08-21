flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

Талер 1804 года C.H. (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - Талер 1804 года C.H. - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - Талер 1804 года C.H. - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр45 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC388

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • НоминалТалер
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3700 USD
График аукционных продаж Талер 1804 года C.H. - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты талер 1804 года со знаком C.H.. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьAU
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 2250 CHF
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Sonntag - 26 мая 2025
ПродавецSonntag
Дата26 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
2494 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Rauch - 9 декабря 2022
ПродавецRauch
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Künker - 26 января 2022
ПродавецKünker
Дата26 января 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Dorotheum - 26 ноября 2021
ПродавецDorotheum
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Möller - 15 ноября 2021
ПродавецMöller
Дата15 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Numismatica Genevensis - 18 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Busso Peus - 17 мая 2019
ПродавецBusso Peus
Дата17 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе Reinhard Fischer - 15 сентября 2017
ПродавецReinhard Fischer
Дата15 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг Талер 1804 C.H. на аукционе BAC - 30 мая 2017
ПродавецBAC
Дата30 мая 2017
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима талер 1804 года C.H.?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты талер 1804 года с буквами C.H. составляет 3700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1804 года с буквами C.H.?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты талер 1804 года с буквами C.H. основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1804 года со знаком C.H.?

Для продажи талер 1804 года C.H. мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
