Талер 1804 года C.H. (Фюрстенберг, Карл Иоахим)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр45 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC388
Описание
- СтранаФюрстенберг
- ПериодКарл Иоахим
- НоминалТалер
- Год1804
- ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
- Монетный дворШтутгарт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты талер 1804 года со знаком C.H.. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима талер 1804 года C.H.?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты талер 1804 года с буквами C.H. составляет 3700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1804 года с буквами C.H.?
Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты талер 1804 года с буквами C.H. основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1804 года со знаком C.H.?
Для продажи талер 1804 года C.H. мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.