10 крейцеров 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес3,898 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
- Диаметр25 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,075
Описание
- СтранаФюрстенберг
- ПериодКарл Иоахим
- Номинал10 крейцеров
- Год1804
- ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
- Монетный дворШтутгарт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 10 крейцеров 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 10 крейцеров 1804 года W?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 крейцеров 1804 года с буквами W составляет 270 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 крейцеров 1804 года с буквами W?
Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 10 крейцеров 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 10 крейцеров 1804 года со знаком W?
Для продажи 10 крейцеров 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.