ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

10 крейцеров 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - 10 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,898 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,949 гр
  • Диаметр25 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,075

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • Номинал10 крейцеров
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:270 USD
График аукционных продаж 10 крейцеров 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 10 крейцеров 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 380 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 301 USD
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе SINCONA - 15 мая 2024
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Teutoburger - 27 мая 2022
ПродавецTeutoburger
Дата27 мая 2022
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Rauch - 14 декабря 2019
ПродавецRauch
Дата14 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Hess Divo - 3 декабря 2019
ПродавецHess Divo
Дата3 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Sonntag - 27 ноября 2018
ПродавецSonntag
Дата27 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 6 мая 2018
ПродавецWAG
Дата6 мая 2018
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе WAG - 11 июня 2017
ПродавецWAG
Дата11 июня 2017
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Kricheldorf - 21 февраля 2017
ПродавецKricheldorf
Дата21 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьVF
Цена
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Stack's - 11 ноября 2015
ПродавецStack's
Дата11 ноября 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Где купить?
Фюрстенберг 10 крейцеров 1804 W на аукционе Künker - 9 октября 2025
ПродавецKünker
Дата9 октября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 10 крейцеров 1804 года W?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 10 крейцеров 1804 года с буквами W составляет 270 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 10 крейцеров 1804 года с буквами W?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 10 крейцеров 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 10 крейцеров 1804 года со знаком W?

Для продажи 10 крейцеров 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

