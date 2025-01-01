flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

Серебряные монеты 10 крейцеров Карла Иоахима - Фюрстенберг

type-coin
type-coin

10 крейцеров 1804

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1804W6,075144
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФюрстенбергаКаталог монет Карла ИоахимаВсе фюрстенбергские монетыфюрстенбергские монеты номиналом 10 крейцеровНумизматические аукционы