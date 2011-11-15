3 крейцера 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес1,21 гр
- Чистого серебра (0,013 oz) 0,4029 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC11,644
Описание
- СтранаФюрстенберг
- ПериодКарл Иоахим
- Номинал3 крейцера
- Год1804
- ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
- Монетный дворШтутгарт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 3 крейцера 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 3 крейцера 1804 года W?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 крейцера 1804 года с буквами W составляет 330 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 крейцера 1804 года с буквами W?
Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 3 крейцера 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 3 крейцера 1804 года со знаком W?
Для продажи 3 крейцера 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.