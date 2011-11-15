flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

3 крейцера 1804 года W (Фюрстенберг, Карл Иоахим)

Аверс монеты - 3 крейцера 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл ИоахимРеверс монеты - 3 крейцера 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,21 гр
  • Чистого серебра (0,013 oz) 0,4029 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC11,644

Описание

  • СтранаФюрстенберг
  • ПериодКарл Иоахим
  • Номинал3 крейцера
  • Год1804
  • ПравительКарл Иоахим (Князь Фюрстенбергский)
  • Монетный дворШтутгарт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 3 крейцера 1804 года W - цена серебряной монеты - Фюрстенберг, Карл Иоахим
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость фюрстенбергской монеты 3 крейцера 1804 года со знаком W. Это серебряная монета периода Карла Иоахима. Рекорд цены принадлежит лоту 537 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 650 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Münzen & Medaillen - 20 ноября 2020
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата20 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Frühwald - 19 сентября 2020
ПродавецFrühwald
Дата19 сентября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Sonntag - 27 ноября 2018
ПродавецSonntag
Дата27 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Westfälische - 18 сентября 2012
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Westfälische - 8 февраля 2011
ПродавецWestfälische
Дата8 февраля 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Фюрстенберг 3 крейцера 1804 W на аукционе Gorny & Mosch - 22 октября 2010
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 октября 2010
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла Иоахима 3 крейцера 1804 года W?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 3 крейцера 1804 года с буквами W составляет 330 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 крейцера 1804 года с буквами W?

Информация о текущей стоимости фюрстенбергской монеты 3 крейцера 1804 года с буквами W основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 крейцера 1804 года со знаком W?

Для продажи 3 крейцера 1804 года W мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФюрстенбергаКаталог монет Карла ИоахимаМонеты Фюрстенберга 1804 годаВсе фюрстенбергские монетыфюрстенбергские серебряные монетыфюрстенбергские монеты номиналом 3 крейцераНумизматические аукционы