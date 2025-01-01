flag
ФюрстенбергПериод:1804-1804 1804-1804

Серебряные монеты 20 крейцеров Карла Иоахима - Фюрстенберг

20 крейцеров 1804

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1804W3,010018
