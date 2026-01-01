flag
Monety Polski 1711 roku

Monety wikariackie

10 dukatów (Portugał) 1711 ILH Wikariat
Średnia cena270000 $
Sprzedaży
01
8 dukatów 1711 ILH Wikariat
Średnia cena110000 $
Sprzedaży
03
6 dukatów 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
Sprzedaży
00
4 dukaty 1711 ILH Wikariat
Średnia cena19000 $
Sprzedaży
08
3 dukaty 1711 ILH Wikariat
Średnia cena49000 $
Sprzedaży
01
Dwudukat 1711 Wikariat
Średnia cena6500 $
Sprzedaży
09
Dwudukat 1711 ILH Wikariat
Średnia cena4800 $
Sprzedaży
019
Dwudukat 1711 ILH WikariatSrebro
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
01
Dukat 1711 Wikariat
Średnia cena3000 $
Sprzedaży
2195
Dukat 1711 WikariatSrebro
Średnia cena
Sprzedaży
00
Dukat 1711 Wikariat
Średnia cena3200 $
Sprzedaży
050
Dukat 1711 WikariatSrebro
Średnia cena920 $
Sprzedaży
06
Dwutalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena27000 $
Sprzedaży
04
Talar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
1474
Półtalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena960 $
Sprzedaży
0107
Ćwierćtalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena480 $
Sprzedaży
029
1/8 talara 1711 ILH Wikariat
Średnia cena550 $
Sprzedaży
050
1/8 talara 1711 ILH WikariatMiedź
Średnia cena
Sprzedaży
00
