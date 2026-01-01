Katalog
1711
Monety Polski 1711 roku
10 dukatów (Portugał) 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
270000 $
Sprzedaży
0
1
8 dukatów 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
110000 $
Sprzedaży
0
3
6 dukatów 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
4 dukaty 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
19000 $
Sprzedaży
0
8
3 dukaty 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
49000 $
Sprzedaży
0
1
Dwudukat 1711 Wikariat
Średnia cena
6500 $
Sprzedaży
0
9
Dwudukat 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
4800 $
Sprzedaży
0
19
Dwudukat 1711 ILH Wikariat
Srebro
Średnia cena
1600 $
Sprzedaży
0
1
Dukat 1711 Wikariat
Średnia cena
3000 $
Sprzedaży
2
195
Dukat 1711 Wikariat
Srebro
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Dukat 1711 Wikariat
Średnia cena
3200 $
Sprzedaży
0
50
Dukat 1711 Wikariat
Srebro
Średnia cena
920 $
Sprzedaży
0
6
Dwutalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
27000 $
Sprzedaży
0
4
Talar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
1400 $
Sprzedaży
1
474
Półtalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
960 $
Sprzedaży
0
107
Ćwierćtalar 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
480 $
Sprzedaży
0
29
1/8 talara 1711 ILH Wikariat
Średnia cena
550 $
Sprzedaży
0
50
1/8 talara 1711 ILH Wikariat
Miedź
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
