Dukat 1711 "Wikariat". Srebro (Polska, August II Mocny)
Odmiana: Srebro
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga4,2 g
- Średnica25 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Gdzie sprzedać dukat z datą 1711 "Wikariat"?
Aby sprzedać dukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
