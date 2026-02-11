flag
Dukat 1711 "Wikariat". Srebro (Polska, August II Mocny)

Odmiana: Srebro

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,2 g
  • Średnica25 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1711 "Wikariat" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać dukat z datą 1711 "Wikariat"?

Aby sprzedać dukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

