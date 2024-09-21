flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga14 g
  • Średnica35 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał4 dukaty
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:19000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 4 dukaty 1711 "Wikariat" ze znakiem ILH. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 149 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 160 000 PLN. Licytacja odbyła się 21 września 2024.

Stan
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data21 września 2024
StanXF
Cena
41826 $
Cena w walucie aukcji 160000 PLN
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 22 marca 2022
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 22 marca 2022
SprzedawcaStack's
Data22 marca 2022
StanXF
Cena
15439 $
Cena w walucie aukcji 15439 USD
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Künker - 22 marca 2022
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2011
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2011
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2009
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 19 sierpnia 2009
SprzedawcaStack's
Data19 sierpnia 2009
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Stack's - 24 kwietnia 2009
SprzedawcaStack's
Data24 kwietnia 2009
StanVF
Cena
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji CNG - 10 stycznia 2005
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2005
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2002
Polska 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2002
SprzedawcaGoldberg
Data4 czerwca 2002
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 4 dukaty 1711 Augusta II Mocnego ze znakiem ILH "Wikariat" wynosi 19000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 4 dukaty 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 4 dukaty 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 4 dukaty z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 4 dukaty 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1711 rokuWszystkie polskie monetypolskie złote monetypolskie monety o nominale 4 dukatyAukcje numizmatyczne