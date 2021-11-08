flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Wikariat". Srebro (Polska, August II Mocny)

Odmiana: Srebro

Awers monety - Dukat 1711 "Wikariat" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1711 "Wikariat" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,2 g
  • Średnica25 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:920 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1711 "Wikariat" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1711 "Wikariat". Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3654 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 1400 EUR. Licytacja odbyła się 8 listopada 2021.

Stan
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Grün - 12 listopada 2021
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
1603 $
Cena w walucie aukcji 1400 EUR
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 2 listopada 2019
SprzedawcaHöhn
Data2 listopada 2019
StanXF
Cena
893 $
Cena w walucie aukcji 800 EUR
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Westfälische - 13 września 2017
SprzedawcaWestfälische
Data13 września 2017
StanXF
Cena
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WAG - 15 stycznia 2017
SprzedawcaWAG
Data15 stycznia 2017
StanXF
Cena
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 28 stycznia 2010
SprzedawcaKünker
Data28 stycznia 2010
StanXF
Cena
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WCN - 2 grudnia 2006
SprzedawcaWCN
Data2 grudnia 2006
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta dukat 1711 "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dukat 1711 Augusta II Mocnego "Wikariat" wynosi 920 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1711 "Wikariat"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1711 "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1711 "Wikariat"?

Aby sprzedać dukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
