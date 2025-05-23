flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1711 "Wikariat" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica22 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1711 "Wikariat" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1711 "Wikariat". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3808 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 6400 EUR. Licytacja odbyła się 23 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanVF
Cena
1945 $
Cena w walucie aukcji 1650 EUR
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanXF
Cena
3998 $
Cena w walucie aukcji 14500 PLN
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
SprzedawcaWójcicki
Data25 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WAG - 15 października 2023
SprzedawcaWAG
Data15 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
SprzedawcaMarciniak
Data13 października 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Sonntag - 28 listopada 2022
SprzedawcaSonntag
Data28 listopada 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Gärtner - 15 lutego 2022
SprzedawcaGärtner
Data15 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data16 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 28 września 2021
SprzedawcaKünker
Data28 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WAG - 15 marca 2020
SprzedawcaWAG
Data15 marca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2020
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WCN - 16 listopada 2019
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji WCN - 16 listopada 2019
SprzedawcaWCN
Data16 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Höhn - 4 maja 2019
SprzedawcaHöhn
Data4 maja 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 27 października 2018
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Niemczyk - 27 października 2018
SprzedawcaNiemczyk
Data27 października 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1711 "Wikariat" na aukcji Künker - 12 października 2018
SprzedawcaKünker
Data12 października 2018
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dukat 1711 "Wikariat" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1711 Augusta II Mocnego "Wikariat" wynosi 3200 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 566,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1711 "Wikariat"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1711 "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1711 "Wikariat"?

Aby sprzedać dukat 1711 "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

