1/8 talara 1711 ILH "Wikariat". Miedź (Polska, August II Mocny)

Odmiana: Miedź

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Średnica26 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/8 talara
  • Rok1711
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach

Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

