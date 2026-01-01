1/8 talara 1711 ILH "Wikariat". Miedź (Polska, August II Mocny)

Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?

Aby sprzedać 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.