1/8 talara 1711 ILH "Wikariat". Miedź (Polska, August II Mocny)
Odmiana: Miedź
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Średnica26 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał1/8 talara
- Rok1711
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1711 i znakiem ILH "Wikariat"?
Aby sprzedać 1/8 talara 1711 ILH "Wikariat", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
