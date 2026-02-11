Dwudukat 1711 ILH "Wikariat". Srebro (Polska, August II Mocny)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1711 "Wikariat" z literami ILH?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1711 z literami ILH "Wikariat" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.